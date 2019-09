Colpo Basket Club Irpinia: ecco la firma di Linton Johnson Ufficiale l'accordo tra la società del presidente Cardillo e l'ex Avellino e Caserta

Linton Johnson è un nuovo giocatore del Basket Club Irpinia. La società del presidente, Carmine Cardillo, ha ufficializzato l'accordo con l'ex Scandone Avellino e Juvecaserta, campione NBA con i San Antonio Spurs. "Il Basket Club Irpinia è orgoglioso di annunciare la firma del centro americano Linton Johnson III. - si legge nella nota diffusa dal club - Nato a Chicago, prodotto della Tulane University, campione NBA con la canotta dei San Antonio Spurs, ha giocato per i Chicago Bulls, gli Spurs con cui ha vinto l'anello, New Orleans Hornets, Phoenix Suns, Toronto Raptors, Charlotte Bobcats e ancora i Bulls. Nel 2006 approda in Europa e vince la Supercoppa spagnola con il Saski Baskonia. Nel 2010 arriva in Italia: Avellino, Varese, Sassari, Pistoia, Juvecaserta, Scafati, San Nicola Cedri e New Basket Caserta".

"Mettiamo sotto le plance un giocatore di esperienza, capace di recuperare rimbalzi e con punti nelle mani. - ha affermato Cardillo - Linton è sicuramente un giocatore da categoria superiore, è la persona adatta per questa squadra e sono certo che potrà essere trascinante per la nostra stagione. Speriamo di firmare quanto prima la convenzione per il PaladelMauro per poterlo vedere all'opera".