Sale l'adrenalina, Tommasone torna sul ring Alla Tuscany Hall di Firenze, la sfida con il nicaraguense Mairena: appuntamento alle 20 di domani

Conto alla rovescia per la grande serata di boxe in programma domani alla Tuscany Hall di Firenze. Tra i protagonisti dell'evento ci sarà l'irpino Carmine Tommasone, tra i tedofori delle ultime Universiadi e con la Nazionale italiana alle Olimpiadi di Rio 2016. Oggi la prova della bilancia. Tommasone è risultato in ottima forma: tornerà a infilare i guantoni dopo l’ultima sconfitta per il titolo WBO, contro Valdez, negli Stati Uniti d'America. Una notte passata alla storia per la proposta di matrimonio alla sua amata Laura. Il boxeur di Contrada salirà sul ring per il sottoclou di un evento dei pesi piuma. Il suo combattimento, contro il nicaraguense Bryan Mairena è in programma alle 20.