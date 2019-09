Avellino, da lunedì "Combatti la malattia con la scherma" Lezioni gratuite per un gruppo di pazienti oncologici dell'ospedale Moscati: tutte le informazioni

È conto alla rovescia per “Combatti la malattia con la scherma”, che dal prossimo 23 settembre, alle 17:30, si terrà presso il liceo sportivo De Luca in via Scandone ad Avellino. Nel giorno dell'inaugurazione saranno presenti le autorità locali e il gruppo musicale “Le Malt”.

Il progetto, promosso dalla Podjgym, dalla FIS, e dal liceo sportivo De Luca, con la partecipazione di AMOS Solofra (Associazione Meridionale Operati al Seno) ha finalità riabilitative per un gruppo di pazienti oncologici dell'ospedale Moscati di Avellino ed è coordinato dalle psiconcologhe Rossella Lepore, Annalisa Stanco e dall'istruttore e fisioterapista Carmelo Alvino. Le lezioni di scherma saranno totalmente gratuite.

Per le iscrizioni e i dettagli è possibile rivolgersi alla presidente Amos Solofra, Maria Rosaria Ingenito (349 4323303), e alle psiconcologhe Rossella Lepore (333 8099724) e Annalisa Stanco (392 4806424).