Sandro Abate, remuntada all'esordio in Serie A: 3-2 a Roma Sotto 2-0, il quintetto avellinese batte la Cybertel Aniene. Decide un gol di Dian Luka

La prima, storica, partita della Sandro Abate Avellino in Serie A termina con un successo in rimonta, a Roma, contro la Cybertel Aniene. Sotto di due reti dopo dieci minuti di gioco (a bersaglio Jorginho e Medici), la squadra di Oranges è andata al riposo dopo aver accorciato le distanze, al 20', con Fantacele. Nella ripresa gli ospiti hanno pigiato il piede sull'acceleratore pareggiando con Suazo, al 16', e trovando il gol della vittoria a 50 secondi dalla fine del match grazie al sigillo di Dian Luka. Grande festa per il quintetto irpino, che dopo aver conquistato i primi 3 punti in classifica è già proiettato al derby di venerdì, al PalaCercola, contro la Feldi Eboli: calcio d'inizio alle 19.

Il tabellino.

Cybertel Aniene – Sandro Abate Avellino 2-3

Marcatori: pt 2'54'' Jorginho, 9'34'' Medici, 19'10'' Fantecele; st 16'24'' Suazo, 19'10'' Dian Luka.

Cybertel Aniene: Timm, Del Ferraro, Taloni, Jorginho, Zanchetta, Batata, Medici, Schininà, Kullani, Faziani, Sanna, Pezzin, Pochesci, Apollonio. All.: Mannino.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Suazo, Fantecele, Dian Luka, Mello, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Abate, Abdala, Iandolo, Amirante, Costigliola, Vitiello. All.: Oranges.

Note: Espulso al 18'38'' del st Jorginho per somma di ammonizioni. Ammoniti: Schininà, Jorginho, Zanchetta, Menzeguez.

Arbitri: Daniel Borgo (Schio), Michele Ronca (Rovigo) Crono: Giampiero Turano (Roma 2).