Boxe, fiori d'arancio per Tommasone: ha sposato la sua Laura Il pugile irpino è convolato a nozze questa mattina a suggello di una lunga storia d'amore

Lo scorso venerdì aveva commosso tutti, direttamente dalla "Tuscany Arena", dedicando il successo contro il nicaraguense Brayan Mairena al compianto presidente dei "Biancoverdi Insuper...Abili", Flavio Puleo, e alla sua dolce metà Laura. Oggi, Carmine Tommasone ha regalato, e si è regalato nuove, indelebili, emozioni. Stavolta, non salendo sul ring, ma sull'altare della chiesa dove ha sposato la sua compagna di una vita. In tanti hanno preso parte alla cerimonia, tributando un caloroso applauso al pugile e alla sua consorte subito dopo il fatidico "sì". "Dietro un grande uomo c'è una grande donna", era convinta Virginia Woolf. Di certo, lo stesso vale per un campione; per questo campione, da sempre sostenuto, supportato ed anche sopportato da chi è stata costantemente dietro le quinte ed al fianco di Tommasone in ogni passo della sua splendida carriera.

Foto: pagina facebook Contrada Boxe.