Basket Club Irpinia, ecco l'under Marcello Riccio Serie C Gold, ufficiale l'accordo con il casertano ex New Basket e San Nicola Cedri

Il Basket Club Irpinia ha ufficializzato l'accordo con Marcello Riccio. Firma della guardia casertana con la società avellinese, partecipante al torneo di Serie C Gold. "Cresciuto nelle giovanili della Juvecaserta, lo scorso anno vince il campionato di serie C Silver con la New Basket Caserta chiudendo la stagione con 12.1 punti a gara": si legge nella nota diffusa dal club. "Aggiungiamo qualità al roster con un under esperto della categoria. - ha affermato il presidente del BC Irpinia, Carmine Cardillo - Lo scorso anno con Linton ha dominato il campionato di C Silver e sono sicuro farà bene con noi in C Gold".