Sandro Abate, martedì di campionato: stasera sfida con Latina Al PalaCercola calcio d'inizio alle 20 per la gara valida per la terza giornata di Serie A

Dopo l'amara sconfitta all'esordio casalingo stagionale contro la Feldi Eboli, la Sandro Abate Avellino si prepara per affrontare questa sera, alle 20, al PalaCercola, la Lynx Latina, imbattuta e a punteggio pieno dopo due giornate di Serie A di calcio a 5. Inevitabile puntare la luce su Juanqui, stella del Lynx, che si è dimostrato in ottima forma in questo avvio di campionato e che sarà l'osservato speciale del quintetto irpino. Intanto, il tecnico della Lynx Latina, Piero Basile, ha speso alcune parole per la squadra avellinese: “Per qualità offensiva, la Sandro Abate è tra le prime tre della Serie A. Scendiamo in campo contro una formazione piena di calcettisti talentuosi, che possono inventare giocate in qualsiasi momento.” Ad arbitrare il match saranno Gianfranco Marranci (Brindisi) e Luigi Fiorentino (Molfetta). Al crono Fabrizio Adolfo (Ercolano).