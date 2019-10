Pokerissimo Sandro Abate, travolto il Latina: super Fantacele Tripletta nella ripresa del brasiliano, il quintetto di Oranges vince 5-1

Seconda vittoria in tre partite e primo successo casalingo in Serie A per la Sandro Abate Avellino, che ferma la corsa della Lynk Latina travolgendola con un perentorio 5-1. Vantaggio irpino, al 14', con Lolo Suazo, pari pontino firmato di Thiago Bissoni (19'). Si va al riposo sull'1-1. Nella ripresa si scatena Fantacele, che con una tripletta (3', 12' e 19') mette in ghiaccio il successo, già ipotecato da Victor Mello (18').

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino - Lynx Latina 5-1

Marcatori: pt 13'56'' Lolo Suazo, 18'33'' Thiago Bissoni; st 2'33'', 11'55'' e 18'26'' Fantecele, 17'23'' Victor Mello.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Lolo Suazo, Fantecele, Dian Luka, Victor Mello, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Abate, Bebetinho, Abdala, Amirante, Costigliola, Vitiello. All.: Oranges

Lynx Latina: Casassa, Alemao, Caio Japa, Thiago Bissoni, Pedrinho, Juan Carlos, Palmegiani, Pilloni, Lo Cicero, Johnny, Anas, Mazoni, Sportoletti, Menichella. All. Basile

Arbitri: Gianfranco Marangi (Brindisi) e Luigi Fiorentino (Molfetta). Crono: Fabrizio Andolfo (Ercolano).

Note: Ammoniti: Molitierno, Juan Carlos, Victor Mello, Thiago Bisson, Anas.