Verso Catania - Sandro Abate, parlano Oranges e Fantecele L'allenatore e il brasiliano del quintetto avellinese hanno presentato il match del PalaCatania

Il tecnico della Sandro Abate, Ivan Oranges, e il grande protagonista dell'ultimo match, Andrè Fantecele, hanno commentato in conferenza stampa, il successo sul Latina prima di presentare il prossimo impegno con il Catania, in programma domani sera alle 20:30, al PalaCatania.

“Purtroppo con l'Eboli siamo stati sfortunati nel finale ma, nel complesso, la gara ci ha restituito indicazioni importanti. Contro il Latina abbiamo giocato bene. Fantecele è stato bravo a concretizzare le occasioni, ma anche la squadra ha giocato alla grande. Ci attende la terza gara in sette giorni, contro il Catania. Sarà una trasferta molto delicata, ma dobbiamo farci trovare pronti. Abbiamo recuperato anche De Crescenzo, elemento di grande importanza, che allungherà ulteriormente le rotazioni per una migliore gestione della squadra.” ha esordito mister Oranges.

“C'è davvero molta differenza tra le Serie A2 e Serie A. Avendo giocato in A posso dire che è una categoria bellissima in cui può accadere di tutto. Il livello è davvero alto, puoi vincere contro il Pesaro, ma perdere con le ultime in classifica. Il Catania è davvero una grande squadra. Specialmente in casa, può battere chiunque. Nonostante non abbiamo avuto molto tempo a disposizione per allenarci, siamo pronti e vogliamo fare bella figura.” ha aggiunto Fantecele, autore di una tripletta martedì scorso contro il quintetto pontino.