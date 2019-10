Catania - Sandro Abate a porte chiuse, lo sfogo di Musumeci Alle 20:30 la quarta giornata di Serie A. Il presidente degli etnei: "Sulla soglia di mollare"

Vittoriosa contro il Lynx Latina, non più tardi dello scorso martedì, la Sandro Abate Avellino torna in campo questa sera, alle 20:30, in trasferta contro il Meta Catania, per la quarta giornata di Serie A.

Al PalaCatania si giocherà senza tifosi sugli spalti: tramite un comunicato pubblicato dalla società siciliana, è stata ufficializzata la disputa a porte chiuse.

“Sono amareggiato e deluso. Nonostante ogni intervento, non di nostra competenza, da parte della nostra società, oggi la Commissione di Vigilanza ha negato il regolare svolgimento a porte aperte per sopraggiunte criticità. Sono molto stanco, sfiduciato e sulla soglia di mollare tutta questa patata bollente chiamata PalaCatania. Oggi perde lo sport.” si è sfogato il presidente degli etnei, Enrico Musumeci.