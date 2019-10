Il Basket Club Irpinia aggiunge Forino, esordio con Bellizzi Il presidente Cardillo: "Chiudiamo il mercato con un pezzo da novanta, esperto e di fisicità"

Francesco Forino è un nuovo giocatore del Basket Club Irpinia. Chiusura del mercato per la società avellinese che, questa sera, al PalaDelMauro (palla a due alle 20.30), ospiterà il Basket Bellizzi, guidato in panchina da Nino Sanfillippo, per il primo match della Serie C Gold Campania 2019/2020. "Campione del mondo con la nazionale italiana over 40, vincitore di 8 campionati di serie C, ha giocato per Scafati, Gragnano, Melfi, Marigliano, Torre del greco, Agropoli, Salerno, Sarno e Angri": questa la presentazione di Forino da parte del BC Irpinia con le parole del presidente, Carmine Cardillo: "Francesco non ha bisogno di presentazioni. Chiudiamo il mercato con un pezzo da 90, che porterà esperienza e fisicità sotto canestro".

Bellizzi si presenterà al DelMauro con sensazioni positive: "Arriviamo molto bene a questa partita d’esordio. Abbiamo sensazioni molto positive, dopo l’ottimo lavoro svolto in pre-season. - ha affermato Sanfilippo - Anche i nostri under si stanno inserendo gradualmente nei meccanismi, nonostante le fisiologiche difficoltà di adattamento ad un contesto senior, professionistico. Andremo ad affrontare un avversario che non conosciamo a fondo. Anche in virtù di ciò, sarà importante mettere sul parquet grande solidità".