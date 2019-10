Basket Club Irpinia, esordio vincente: Bellizzi ko (59-57) Debutto con successo al PalaDelMauro: 23 punti per Di Capua, 16 quelli di Johnson

Il Basket Club Irpinia supera il Basket Bellizzi nell'anticipo della prima giornata della Serie C Gold Campania 2019/2020. La squadra avellinese strappa il successo con il risultato di 59-57. Gli ospiti guidano il match in avvio con un primo quarto chiuso sull'11-19. Rilancio nella seconda frazione per gli uomini di coach Luca Iannaccone con il rientro al 20' (26-28). Il parziale di 19-8 nel terzo periodo vale la corsa del BC Irpinia (45-36 al 30'), ma Bellizzi ci prova fino alla fine. Errore nell'ultimo tentativo per Andrea Iannicelli che non trova il bersaglio e la parità. Finale di 59-57. Da parte Basket Club sono 23 i punti di Vincenzo Di Capua, 16 quelli di Linton Johnson. Alla squadra di coach Nino Sanfilippo non bastano i 18 punti di Ernesto Beatrice, i 14 di Gerardo Esposito e gli 11 di Marco Di Mauro.

Serie C Gold Campania - Prima Giornata (PalaDelMauro, Avellino)

Basket Club Irpinia - Basket Bellizzi 59-57

Parziali: 11-19, 15-9, 19-8, 14-21

BC Irpinia: Del Vacchio 6, Riccio, Di Capua 23, Johnson III 16, Mataluna 3, De Balsi ne, Ferrara 5, Genovese ne, Cavalluzzo ne, Vigilante, Iannicelli F. 3, Forino 3. All. Iannaccone.

Bellizzi: Di Mauro 11, Esposito 14, Chakir 8, Beatrice 18, Manning, Granata 3, Salerno, Iannicelli A. 3, Barrella ne, Romanelli, Granata ne, Piacente ne. All. Sanfilippo.

