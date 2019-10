Sandro Abate: "Festa continua a non coinvolgerci" La nota del presidente Melillo

"Ancora una volta ci troviamo costretti – nostro malgrado – a rispondere alle dichiarazioni rese dal sindaco Gianluca Festa riguardo il futuro che attenderebbe la nostra società e la nostra squadra. Notiamo con molto stupore, ed altrettanta soddisfazione, come la Sandro Abate sia entrata nelle ultime settimane nell’agenda politica di questa amministrazione. Con disappunto – però- dobbiamo sottolineare come si continui a parlare del nostro club con chiunque ed ovunque tranne che con i diretti interessati, i quali – come noto – hanno invece formalmente chiesto un incontro al signor Sindaco per l’attivazione d’un tavolo tecnico. Incontro ad oggi disatteso. Avremmo preferito poter condividere le scelte sul nostro futuro con l’amministrazione e non venire a conoscenza di decisioni già assunte, attraverso una conferenza stampa. Di questo, ancora una volta e più delle altre volte, ce ne rammarichiamo”.