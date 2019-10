Caso Partenio, Sandro Abate solidale con il San Tommaso Il presidente Melillo: "Condividiamo gli affanni legati a problemi logistici e gestionali"

Jean Philippe Melillo, presidente della Sandro Abate Avellino, che milita nel campionato di Serie A di calcio a 5; costretta a un esilio forzato dal capoluogo irpino, ha inteso esprimere, attraverso un comunicato ufficiale, pubblica vicinanza al San Tommaso Calcio rispetto alla querelle aperta con l’amministrazione comunale di Avellino per l’utilizzo dello stadio "Partenio-Lombardi". “Comprendiamo - ha sottolineato Melillo - le difficoltà di far sport ad alti livelli senza poter contare sul pieno sostegno e collaborazione delle istituzioni. Condividiamo gli affanni legati a problemi logistici e gestionali, ma, nonostante questo, con piena solidarietà, invitiamo la dirigenza del San Tommaso a stringere i denti e andare avanti, per i loro tifosi e per la loro storia."