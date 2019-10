Biliardo, Rizzo e la Royal Inn trionfano a Sanremo Il palermitano dedica la vittoria al suo club di Ariano Irpino, ora testa ai mondiali di Pistoia

L’Irpinia è salita sul gradino più alto del podio in occasione della prima prova del Fibis Challenge, valida per la ventunesima edizione dei campionati italiani di biliardo. Ciro Davide Rizzo, palermitano tesserato della Royal Inn Game di Ariano Irpino, ha infatti battuto in finale il suo conterraneo Maucieri con il risultato di 4-3. A novembre la seconda delle sette competizioni stagionali in programma a cui prendono parte 16 professionisti nazionali. “Dedico la vittoria alla CDS Royal Inn, loro sono fieri di me per la prestazione, ma io sono orgoglioso di giocare con il loro scudetto sul petto.” ha dichiarato Rizzo, che si è messo alle spalle la bellezza di 1279 avversari iscritti al torneo conquistando il primo successo in carriera nella prestigiosa kermesse tricolore. Per Rizzo, la testa, è, però, ora rivolta ai mondiali in programma dal 16 al 18 ottobre a Pistoia dopo essersi qualificato con un terzo posto su 48 partecipanti risultando il migliori italiano in classifica.