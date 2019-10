Nota sul Del Mauro, la Sandro Abate ringrazia Montemurro La società avellinese: "Il problema delle strutture sportive è ormai divenuto insostenibile"

Dopo la nota del presidente della Divisione Calcio a 5, Andrea Montemurro, che si è schierato al fianco della Sandro Abate Avellino per invocare che abbia la possibilità di giocare al PalaDelMauro, è arrivata una noto del club avellinese: "L’ASD Sandro Abate intende pubblicamente e sinceramente ringraziare il presidente della Divisione Calcio a 5, Andrea Montemurro, per la nota di solidarietà e vicinanza inviata agli organi di informazione. Una lettera tanto sincera quanto severa che suona come una dura presa di posizione rispetto all’attenzione dimostrata al Futsal nell’assegnazione delle strutture sportive. Al presidente un grazie sentito per questa puntuale analisi che - speriamo - possa smuovere l’attenzione su di un problema ormai divenuto insostenibile per la Sandro Abate come per il sistema calcio a 5 tutto."