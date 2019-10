Sandro Abate beffata nel finale: l’AcquaeSapone vince 6-5 A Cercola partita da cardiopalma, seconda sconfitta in campionato per gli irpini

È terminata 5-6 la gara tra Sandro Abate Avellino - AcquaeSapone, valida per la quinta giornata di Serie A. Nel primo tempo il quintetto irpino ha dominato andando al riposo sul risultato di 2-0 per effetto della doppietta di Dian Luka (2', 20'). Nella ripresa, girandola di emozioni: al 3' Gui ha accorciato le distanze, la Sandro Abate le ha ristabilite con Fantecele (3'), ma di nuovo Gui è andato a bersaglio per il momentaneo 3-2. Al 13' espulso Molitierno e al 14' il 3-3 firmato Jonas. Finale pirotecnico: Abdala ha riportato avanti la Sandro Abate (15'), ripresa e sorpassata nel giro di un minuto da una doppietta del portiere di movimento Avellino. Poi il sigillo del 5-5 di Dian Luka, prima della rete decisiva messa a segno da Jonas (19'). Seconda sconfitta in campionato per gli uomini di Oranges.

Il tabellino.



Sandro Abate Avellino - Acquaesapone 5-6

Marcatori: pt 1'30" e 19'57" Dian Luka; st 2'30" Gui, 3'30" Fantecele, 3'40" Gui, 13'20" Jonas, 14'15" Abdala, Avellino, 18'20" Dian Luka, 19' Jonas.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Fantacele, Dian Luka, Mello, Abate. A disposizione: Abdala, Amirante, Costigliola, De Crescenzo, Menzeguez, Suazo, Testa, Vitiello, Williams. All.: Oranges.



AcquaeSapone: Mammarella, Nicolodi, Jonas, Calderolli, Jesulito. A disposizione: Avellino, Coco, Fior, Houenou, Liviero, Mambella, Mammarella, Murilo, Patricelli, Rocha. All.: Bellarte.



Arbitri: Micciulla (Roma2), Riccardo Daví (Bologna). Crono: Chiara Perona (Biella).

Note: Espulso: Molitierno. Ammoniti: Calderolli, Menzeguez, Suazo.