New Basket Caserta senza medico, BC Irpinia vince a tavolino Punteggio di 0-20 per il Basket Club. La società avellinese: "Solidarietà agli avversari"

Dopo l'esordio vincente, il 59-57 con cui ha superato il Basket Bellizzi nella prima giornata, vittoria anche nel secondo turno di Serie C Gold Campania per il Basket Club Irpinia, ma senza scendere in campo. A Giugliano, 20-0 a tavolino per la squadra avellinese. Il team avversario, la New Basket Caserta, paga l'assenza del medico. "Termina con il punteggio di 0-20 la gara a Giugliano contro il New Basket Caserta, per assenza del medico. Solidarietà ai giocatori del New Basket Caserta": questo il post pubblicato sui canali social dal BC Irpinia che sale a quota 4 in classifica.

Foto: pagina Facebook Basket Club Irpinia