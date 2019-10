Sandro Abate, Molitierno in Nazionale Sosta del campionato di Serie A per gli impegni della Nazionale: la preparazione riprenderà lunedì

Dopo la sconfitta nel secondo turno in Coppa della Divisione, contro il Fuorigrotta (4-1), la Sandro Abate Avellino sta godendo di alcuni giorni di riposo prima di riprendere gli allenamenti il prossimo lunedì. Sosta di lavoro, invece, per Francesco Molitierno, portiere del quintetto irpino, che ieri ha raggiunto Eboli per aggregarsi ai compagni di Nazionale: tornerà a disposizione di mister Oranges il 28 ottobre. L'estremo difensore ha scontato in Coppa della Divisione la squalifica rimediata dopo il rosso nel match contro l'AcquaeSapone e sarà, dunque, arruolabile in concomitanza con la ripresa del campionato in programma il prossimo 2 novembre. La Sandro Abate sfiderà in trasferta la Colormax Pescara. Gia certa l'assenza, invece, di Dian Luka, espulso nella gara contro il Fuorigrotta. Da valutare anche le condizioni del portiere Costigliola, vittima di un infortunio al ginocchio durante l'ultimo match e costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo,

Foto: ufficio stampa Sandro Abate