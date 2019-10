Volley, Serie B: l'Olimpica Avellino ai nastri di partenza Con quattro vittorie, un pareggio e una sconfitta, termina il precampionato della squadra irpina

Si è disputata ieri sera, presso la palestra dell'IPIA Amatucci di Avellino, l'amichevole che ha chiuso il precampionato dell'ASD Nuova G.S. Olimpica. Il un bilancio pre-season è di quattro vittorie, un pareggio ed una sola sconfitta, contro la GIS Pallavolo Ottaviano, club che giocherà nella nuova Serie A3. Tutto pronto per lo start della Serie B formato 2019/2020. Il coach della squadra avellinese, Domenico Amodeo, ha commentato, soddisfatto, il lavoro finora svolto: “Abbiamo affrontato questo mese di duro lavoro divertendoci. Quelli mandati in archivio sono stati confronti importanti in vista degli impegni ufficiali. Siamo abbastanza soddisfatti del lavoro che stiamo svolgendo e proseguiremo con umiltà.”

Il 27 ottobre, sul campo del Rione Terra Volley Pozzuoli, il debutto stagionale nel girone G del campionato nazionale. Tempo extra prezioso per svuotare l'infermeria, quello garantito dall'immediato turno di riposo: “Stiamo recuperando due atleti con dei lievi risentimenti muscolari e approfitteremo del calendario per recuperarli. Dalla prossima settimana ci focalizzeremo sul pregara. Siamo sereni e affronteremo la settimana di avvicinamento all'esordio in Serie B con il giusto spirito.”