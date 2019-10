Volley, Atripalda: buona la prima. Battuta la Sacs (1-3) Serie B (girone G), tre punti all'esordio in campionato per la squadra sabatina a Napoli

Vittoria in campo esterno all'esordio in campionato per l'Atripalda Volleyball che batte la Sacs Team Volley World con il punteggio di 3-1 nella prima giornata del girone G di Serie B. Parziali di 16-25, 23-25, 25-22, 17-25. Minimo calo nel terzo set per gli uomini di Francesco Racaniello che fa il suo debutto ufficiale sulla panchina sabatina con un successo. Prova positiva per Atripalda con Salvatore Roberti miglior giocatore della sfida. Fattore in compagnia di D'Angelo e Rescignano per la vittoria degli irpini.

"Nel quarto set inizio molto equilibrato con le due squadre che si alternano al comando fino a quando Roberti va in battuta e spacca la partita facendo girare l’inerzia della partita dalle parte dei biancoverdi. - si legge nella nota diffusa dall'Atripalda Volleyball - La Sacs si disunisce e i sabatini devono solo gestire il vantaggio. A chiudere la gara è un attacco di Rescignano chiudendo set e incontro con il punteggio di 25-17. Primi meritatissimi tre punti per l’Atripalda Volleyball che riesce a partire bene in questo campionato, ma neanche il tempo di festeggiare che sabato prossimo arriva alla palestra comunale di Avellino una delle squadre più forti del campionato: l’Olimpia Galatina. Oggi giorno di riposo per i ragazzi biancoverdi che riprenderanno gli allenamenti domani".