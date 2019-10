Avellino Rugby, k.o. nell'esordio stagionale in campionato Gli uomini di Mernone sono stati battuti a San Nicola La Strada dalla Spartacus Rugby: 27-7

Amaro debutto stagionale nel girone H del campionato di Serie C per l'Avellino Rugby, impegnato all'ex Ciapi di San Nicola la Strada contro i casertani della Spartacus Rugby: 27-7 il risultato finale. La Spartacus ha trovato per quattro volte la via della mete: una nel primo tempo e tre nel secondo, di cui solo due convertite. L'unica meta irpina è stata messa a terra da Tedeschi e trasformata da Vasquez, che aveva rimesso i biancoverdi in scia dei padroni di casa (8-7). Partita maschia come certificato dai due gialli per antigioco, nella prima frazione di gioco; da un rosso per placcaggio alto e da un ulteriore giallo, per somma di falli, nella seconda parte di gara, comminati ai locali. Mister Mernone, può comunque ritenersi soddisfatto, al di là del risultato, della prova dei suoi ragazzi anche grazie al contributo degli innesti dei ragazzi giunti a dar man forte da Telese.

La cronaca - L'inizio gara è di marca casertana: già dal 5' a bersaglio dalla piazzola (3-0) ed al 16' in meta (8-0). La reazione dei lupi arriva al 18', con Vasquez che ci prova su un calcio piazzato: i biancoverdi insistono col forcing offensivo, che costringe i locali più volte a commettere fallo (due gialli). Al termine del primo tempo, il mister si accorge delle difficoltà e inserisce in campo forze fresche: Console sostituisce Ciervo nel ruolo di tallonatore, Maruotto prende il posto di Zambella. In avvio di secondo tempo superiorità numerica per gli irpini a causa di un placcaggio alto che costringe i rossoblù all'inferiorità per tutta la durata del match. Poco dopo, arriva la meta di Tedeschi e Vasquez trovando i pali per i due punti aggiuntivi: 8-7. Per mister Mernone, c'è ancora bisogno di nuove forze e decide di gettare nella mischia Nesta al posto di Vietri. Dopo il cambio, totale blackout per l'Avellino Rugby. La Spartacus trova la seconda meta al 19'. Ancora sostituzioni per gli ospiti: dentro Pilone e Audi, fuori Di Napoli e Ruggiero. Dopo un minuto nuovo giallo per i padroni di casa e al 29' entra anche Capasso per Chieffo, in seconda linea. Al 32' l'Avellino subisce anche la terza meta. Ulteriori tentativi di Maccaronio e Badje, ma i casertani non concedono spazi, e, a pochi minuti dal termine, trovano anche la quarta meta. Per gli irpini c'è l'occasione per il pronto riscatto: il 27 ottobre, debutto casalingo al Manganelli contro l'Amatori Angri.