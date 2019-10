Atripalda Volley, Ambrosone: "I tifosi sono la nostra forza" Domani l'esordio stagionale casalingo in campionato contro il Galatina con inizio alle 17

Mandato in archivio il primo successo stagionale contro la Sacs Napoli (3-1), l'Atripalda Volley è pronta a scendere in campo per l'esordio stagionale casalingo in campionato (girone G), in programma domani alla palestra Comunale di Avellino contro il Galatina. Fischio d'inizio alle 17.

A scandire l'attesa per il match contro la squadra pugliese, raggiunto telefonicamente da Ottopagine.it, è il centrale Alfredo Ambrosone.

Dopo il successo ottenuto al debutto stagionale contro la Sacs Napoli, come avete vissuto la marcia di avvicinamento al primo appuntamento tra le mura amiche?

“Abbiamo preso consapevolezza dei nostri mezzi, delle nostre lacune e anche degli aspetti in cui dobbiamo migliorare. Dobbiamo essere più affiatati come squadra. Ovviamente si respira positività tra di noi per la vittoria, ma il cammino è appena iniziato.”

Arriva il Galatina...

“Il nostro obiettivo nella prossima gara è continuare a esprimerci sui livelli della prima partita, ovviamente migliorandoci. Vogliamo giocarcela a viso aperto. Scenderemo in campo contro una squadra che ha tutte le potenzialità per disputare un ottimo campionato, con giocatori di grande livello tecnico.”

Sta per scoccare l'ora di abbracciare e ricevere la spinta dei vostri tifosi...

“Ci aspettiamo l'incoraggiamento e puntiamo sul calore dei nostri sostenitori, in modo da poter avere una marcia in più ripagandoli dando il massimo durante la gara. Loro devono essere la nostra forza, soprattutto nei momenti di difficoltà. Con il loro supporto possiamo tirare fuori il meglio e dare il massimo."