Volley, l'Atripalda cede il passo al Galatina: 1-3 Amaro esordio casalingo per i biancoverdi, complice la pesante assenza dell'opposto Roberti

Complice la pesante assenza dell'opposto Roberti, l'Atripalda Volley non riesce a bissare il successo ottenuto all'esordio stagionale nel campionato di Serie B (girone G), contro la Sacs Napoli (1-3), e cede il passo (1-3), in casa, contro il Galatina, tra i sestetti candidati a conquistare uno dei due primi posti in classifica, utili alla disputa dei playoff nazionali. Dominio salentino nel primo set e secondo set: 13-25 e 15-25. Nel terzo parziale i biancoverdi si scuotono e dimezzano lo svantaggio: 25-19, 1-2. Non basta, però, per incassare almeno un punto: gli ospiti portano a casa l'intera posta in palio chiudendo i conti al quarto set; 18-25, 1-3. Domenica (ore 18), a Marcianise, i ragazzi di coach Racaniello proveranno a centrare il pronto riscatto