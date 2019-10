Volley, Olimpica Avellino k.o. all’esordio in campionato: 3-0 Il sestetto del capoluogo irpino ha ceduto il passo a Pozzuoli

Sconfitta all'esordio stagionale nel girone G di Serie B per l'Olimpica Avellino, che ha ceduto il passo per 3-0 sul campo della Rione Terra Pozzuoli nella seconda giornata di campionato. Gara a senso unico come testimoniato da risultati tre dei set: 25-16, 25-12, 25-14.

Fonte foto: pagina Facebook Olimpica Avellino