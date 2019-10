Sandro Abate, Dalia: "Possiamo ambire a traguardi importanti" Il neo-consulente: "Ho origini irpine, la società vuole crescere e non si sente appagata"

Ufficializzato tramite comunicato stampa della Sandro Abate Avellino, il consulente Roberto Dalia ha parlato attraverso una nota ufficiale del club: “Ho accettato con molto entusiasmo, come se fosse la mia prima esperienze. Avendo origini irpine è uno stimolo in più e poi con Massimo Abate c’è un’amicizia ventennale, siamo stati compagni di squadra quando giocavamo insieme nell’Avellino. Ho tutte le motivazioni per dare il giusto contributo a questa società. Ricordiamoci sempre che è un’esordiente in Serie A, che sta facendo bene nonostante le due battute d’arresto a causa di alcuni episodi, sia nel derby con Feldi Eboli, in cui è stata sconfitta a pochi secondi dalla fine, sia con l'AcquaeSapone, vice-campione d’Italia. Ha pesato l’espulsione di Molitierno. La squadra c’è e può ambire a traguardi importanti. Peccato per l’eliminazione in Coppa Divisione, ma speriamo di rifarci già sabato prossimo a Pescara. La squadra è unita, sono molto motivati ed affiatati tra loro, qualcuno di loro già lo conoscevo, come Molitierno. A spingermi ad accettare è stato sicuramente l’entusiasmo della società che vuole crescere, non si sentono appagati dopo tutte le vittorie ottenute nelle scorse stagioni. Spero di non deludere la società e i tifosi.”