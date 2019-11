Sandro Abate Avellino, rimonta pazzesca a Pescara: 4-7 La squadra di Oranges, sotto 4-1 all'intervallo, torna alla vittoria con un secondo tempo super

Strepitoso successo della Sandro Abate Avellino che, dopo due settimane di sosta, torna alla vittoria battendo al PalaRigopiano, con il risultato finale di 4-7, la Colormax Pescara. Una rimonta pazzesca quella della squadra di Oranges. Il quintetto abruzzese ha, infatti, dominato la prima frazione di gioco andando in riposo in vantaggio per 4-1 (gol di Misael, Morgado, Abdala e Ferreira). Nella ripresa partita a seso unico: Abdala firma la sua tripletta personale; reti di Suazo, Menezguez, Fantecele e Mello: 4-7. Grande festa per gli irpini che ritrovano la vittoria dopo l’eliminazione dalla Coppa Divisione contro il Fuorigrotta e dopo la sconfitta contro AcquaeSapone.

Il tabellino.

Colormax Pescara – Sandro Abate Avellino 4-7

Marcatori: 2'56" Misael (P), 3'57" Dudù Morgado (P), 15' Abdala (S), 16'24" Ferreira (P), 19'55" Fabinho (P), 22'14" Abdala (S), 27'30" Suazo (S), 34'07" Abdala (S), 36'33" Menzeguez (S), 39'16" Fantecele (S), 39'34" Mello.

Colormax Pescara: Mazzocchetti, Ferreira, Misael, Morgado, Fabinho. A disposizione: Dallonder, De Luca, Ferraioli, Galliani, Paride, Parra, Pieragostino, Santacroce, Schmitt. Allenatore: Palusci.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Suazo, Fantecele, Mello, Abate. A disposizione: Abdala, Amirante, De Crescenzo, Iandolo, Menezguez, Testa, Vitiello, Williams. Allenatore: Oranges.

Note: Ammoniti: Dall’Onder, Morgado, Ferreira, De Crescenzo.

Arbitri: Alex Iannuzzi (Roma), Lorenzo Di Guilmi (Vasto). Crono: Domenico Donato Marchetti (Lanciano).