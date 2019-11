Podjgym Avellino, doppia convocazione della FNS per Russo Lo schermidore irpino volerà a Istanbul e Sofia per il campionato Europeo Cadetti

Periodo ricco di risultati positivi per lo schermidore della Podjgym Avellino, Domenico Russo, che rappresenterà l'Italia in due prove del Circuito Europeo Cadetti. Convocato dalla Federazione Nazionale Scherma, Russo salirà in pedana il 9 e 10 ottobre 2020, a Istanbul, e il 16 e 17 ottobre 2020, a Sofia, per il campionato Europeo Cadetti 2019/2020. Per lo sciabolatore irpino non è la prima esperienza europea, infatti, lo scorso anno, a Londra, si era distinto nel Circuito Europeo Cadetti.