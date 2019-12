Volley, l'Atripalda cede il passo a Marigliano: 3-1 In archivio con una sconfitta la gara valida per l'ottava giornata del girone G di Serie B

L'Atripalda Volley cede contro il Marigliano. La sfida, valida per l'ottava di Serie B (girone G), termina 3-1. Al PalaNapolitano, dominio della squadra locale nel primo set, terminato 25-11. Il sestetto di coach Racaniello si scuotono e vincono il secondo set: 19-25. Non basta, però, per portare a casa punti: il terzo (25-14) e quarto parziale (25-17) sono appannaggio dei padroni di casa, che conquistano l'intera posta in palio.

Foto: pagina Facebook ASD Atripalda VolleyBall 2014