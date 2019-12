Jallow al Gesualdo, ma Mosamba non è il fratello di Lamin Nessuna parentela tra l'attaccante della Salernitana e il centrocampista del club irpino

Il 4 dicembre scorso, con un post sui canali social del club partecipante al torneo di Promozione, l'ASD Unione Sportiva Gesualdo 1927 aveva annunciato l'accordo con Modou Samba Jallow, presentandolo come il fratello di Lamin Jallow, attaccante della Salernitana. Sul profilo Facebook del centrocampista acquistato dal club dilettantistico irpino, c'è anche una foto della punta granata, ma non c'è alcuna parentela tra i calciatori, che hanno semplicemente lo stesso cognome e la nazione di origine, il Gambia. Un caso singolare nella presentazione del mediano, in forza ora al Gesualdo. Quindi, rispetto al messaggio apparso 5 giorni fa sui social, presente nella foto, non c'è nessun vincolo familiare tra Mosamba e Lamin.