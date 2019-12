Volley, Atripalda: obiettivo riscatto contro il Rione Terra Serie B maschile (girone G): testa alla sfida contro i puteolani per la squadra sabatina

Dopo il ko rimediato a Marigliano contro la Tya (risultato di 3-1, frutto dei parziali di 25-11, 19-25, 25-14 e 25-17), l'Atripalda Volleyball ha messo nel mirino il Rione Terra Pozzuoli, avversario della nona giornata del girone G di Serie B maschile. Appuntamento alle 17 di domenica con la squadra sabatina chiamata al pronto riscatto: Atripalda occupa il settimo posto in classifica e, di fatto, staziona distante dalle posizioni di vertice, ma di rischio. Sono ben 9 i punti di vantaggio di Rione Terra, quinta in classifica e in piena lotta per raggiungere la zona playoff promozione. La squadra puteolana ha riposato negli ultimi due weekend. L'ultima partita giocata è del 24 novembre scorso, il 3-2 con vittoria ai danni della Libellula Tricase.

Foto: pagina ufficiale Facebook Atripalda Volleyball