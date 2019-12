Sandro Abate - Rieti, sfida ad alta quota. Dubbio Molitierno Alle 20 il match valido per la 13esima giornata di Serie A di calcio a 5. Le ultime sul portiere

Scatta il conto alla rovescia per Sandro Abate Avellino - Real Rieti, match valido per la tredicesima giornata di Serie A di calcio a 5. Al PalaCercola, calcio d'inizio alle 20. Dopo il primo pareggio stagionale, maturato lo scorso martedì contro i Campioni d'Italia in carica dell'Italservice Pesaro (5-5), è conto alla rovescia per un'altra sfida dall'elevato coefficiente di difficoltà, con lo spettacolo garantito e che mette in palio punti pesantissimi per le gerarchie nelle zone alte, altissime della classifica. I verdeazzurri irpini e gli amarantocelesti laziali sono, infatti, appaiati al secondo posto, in condominio con la Meta Catania Bricocity, a un solo punto dalla capolista AcquaeSapone Unigross di Montesilvano, impegnata alle 18,30, tra le mura amiche, contro la Colormax Pescara. Sponda avellinese, fiato sospeso per le condizioni del portiere Francesco Molitierno, rimasto vittima di un movimento innaturale della caviglia destra nel corso dell'ultima partita. Dopo essersi sottoposto a terapie, l'estremo difensore - tra i migliori in campo contro i marchgiani - proverà a stringere i denti per essere regolarmente tra i pali. Se non dovesse farcela toccherebbe a Raffaele Vitiello vestire i panni dell'ultimo baluardo del quintetto di mister Batista. Occhio anche ai certellini: Victor Mello è in diffida.