Sandro Abate: 5-5 con Pesaro e primato solo sfiorato La squadra di Batista pareggia contro i campioni d'Italia in carica dell'Italservice

Al PalaCercola risultato di 5-5 tra la Sandro Abate Avellino e l'Italservice Pesaro. Le reti di Andrè Fantacele, Gerardo Ariel Menzeguez, Dian Luka Barbieri Miotto e la doppietta di Gonzalo Abdala per la squadra irpina, allenata da Marcelo Batista, le firme di Javier Adolfo Salas e il bis di Cristian Borruto e Marcelo Padilha per i campioni d'Italia in carica. Primato solo sfiorato, quindi, per il quintetto irpino che ha presentato anche l'ultimo arrivato, Carlos Augusto Kakà. La Sandro Abate sale a quota 25 punti, nel gruppo delle seconde, a -1 dalla capolista Acqua e Sapone Unigross.

La partita - Borruto firma il vantaggio per gli ospiti, ma Fantacele e Menzeguez sono i protagonisti per il sorpasso (2-1 all'intervallo). Nella ripresa, Marcelinho sigla il pari e l'allungo sul +2 è opera ancora di Marcelinho in compagnia di Salas. Barbieri Miotto e Abdala riportano il match in parità (4-4). Borruto riporta avanti Pesaro, Abdala realizza il 5-5 finale.

Calcio a 5 - Serie A (PalaCercola, Cercola)

Sandro Abate Avellino - Italservice Pesaro 5-5 (2-1 pt)

Avellino: Molitierno, Fantecele, Abate, Dian Luka, Mello, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Bebetinho, Kakà, Abdala, Iandolo, De Luca, Vitiello. All. Batista.

Pesaro: Miarelli, Honorio, Canal, Taborda, Marcelinho, Carducci, Tonidandel, Fortini, Salas, Borruto, De Oliveira, Zalli, Dionisi, Guennounna. All. Colini.

Marcatori: 5'40'' p.t. Borruto (P), 7'30'' Fantecele (SA), 14'46'' Menzeguez (SA), 8'45'' s.t. Marcelinho (P), 11'42'' Marcelinho (P), 14'08'' Salas (P), 14'26'' Dian Luka (SA), 15'10'' Abdala (SA), 16' Borruto (P), 19'26'' Abdala (SA).

Ammoniti: Abate (SA), Iandolo (SA), Taborda (P), Mello (SA), Fantecele (SA), Salas (P).

Arbitri: Michele Bensi (Grosseto), Giovanni Zannola (Ostia Lido), Giovanni Beneduce (Nola) Crono: Ugo Ciccarelli (Nola).