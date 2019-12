Sandro Abate Avellino - Real Rieti, fuori i secondi Domani, alle 20, altro big match al PalaCercola: nuovo assalto al primato del quintetto irpino

Dopo aver regalato lo spettacolo della sfida contro i Campioni d'Italia dell'Italservice Pesaro, permettendo l'accesso gratuito al PalaCercola, la Sandro Abate Avellino ha comunicato che in occasione della sfida con il Real Rieti, valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, in programma domani con calcio d'inizio alle 20, i biglietti saranno in vendita al costo simbolico di 3 euro. Gli Under 18, accompagnati da un adulto, potranno accedere liberamente agli spalti. I titolo d'ingresso saranno in vendita presso i botteghini del Palasport nel giorno della gara, a partire dalle ore 18,30 e fino all’inizio del match. I verdeazzurri, secondi in classifica a quota 25 punti, in condominio con i prossimi dirimpettai e la Meta Catania Bricocity; a una lunghezza di ritardo dalla capolista AcquaeSapone Unigross di Montesilvano, sono pronti a lanciare un nuovo assalto alla vetta, ormai prossimi alla conclusione di un girone di andata vissuto con il piede pigiato costantemente sull'acceleratore.