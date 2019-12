Volley, Serie B: Atripalda batte il Rione Terra (3-1) Tre punti preziosi per la squadra di Racaniello contro i puteolani alla Palestra Comunale

L'Atripalda Volleyball vince contro la Bava Rione Terra Pozzuoli con il risultato di 3-1 nella gara valida per la nona giornata del girone G di Serie B maschile di pallavolo. Il sestetto di Francesco Racaniello supera i puteolani con i parziali di 25-21, 21-25, 25-21 e 25-15 in un'ora e 44 minuti. Prestazione di forza per i sabatini dopo 3 set di equilibrio e con spallata decisiva, favorita dalla terza parte del match. Triplo 25-21, prima per la parità, poi per il nuovo vantaggio e la definizione della vittoria piena per Atripalda. Intera posta in palio, tre punti fondamentali per gli irpini che salgono a quota 10 punti in classifica e che trovano il secondo 3-1 del campionato. Nel prossimo turno, in programma sabato, sarà derby avellinese con la Nuova Olimpica Avellino, che sarà di scena domani pomeriggio a Marcianise contro la Mya.

Foto: pagina ufficiale Facebook Atripalda Volleyball