L'Olimpica lotta, ma non basta: k.o. 3-1 a Marcianise Ottava sconfitta consecutiva. Nel prossimo turno il derby contro l'Atripalda

Ottava sconfitta consecutiva nel girone G di Serie B per l'Olimpica, che cede il passo con il finale 3-1 sul campo del Marcianise. Primo set alla stregua di una maratona di volley, che si chiude sul 30-28. La reazione del sestetto avellinese è efficace e frutta il momentaneo 1-1: 18-25. Tirati e sul filo dell'equilibrio il terzo e quarto set, che lasciano l'amaro in bocca alla squadra del capoluogo irpino: 25-22, 25-21 e l'appuntamento con la prima vittoria in stagionale in campionato è ancora una volta rimandato. Nel prossimo turno si giocherà il derby contro l'Atripalda.

Foto: pagina Facebook ASD Nuova G. S. Olimpica