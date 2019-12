Sandro Abate Avellino, avanti tutta a ritmo di samba Fantecele sempre più protagonista di una squadra irresistibile: la maglia dell'Italia lo aspetta

Tre gol consecutivi, dodici in campionato. Andrè Fantecele, brasiliano naturalizzato italiano, è sempre più protagonista con la maglia della Sandro Abate Avellino. Anche ieri, il laterale è andato a bersaglio: rete alla Italian Coffee Petrarca Padova in un momento topico della partita; al rientro dagli spogliatoi, sul risultato di 1-0 per i verdeazzurri. Intelligenza tattica, senso della posizione, tecnica sopraffina: Fantecele è questo e molto altro ancora. Un leader silenzioso. Caratteristiche che non sono passata inosservate al c.t. dell'Italia, Musti, che dopo Victor Mello e Molitierno, potrebbe aumentare la “colonia” della formazione del capoluogo irpino in maglia azzurra convocando proprio Fantecele oltre a Dian Luka (anch'esso, splendida intuizione della società, ndr). Intanto, è già conto alla rovescia in vista dell'ultima giornata del girone di andata, in programma il prossimo 27 dicembre, al PalaCercola, contro la Todis Lido di Ostia. Più che una marcia di avvicinamento al match, il cui calcio d'inizio è fissato per le 20,45, sembra, però, più opportuno parlare di “danza” di avvicinamento. Rigorosamente a ritmo di samba. Perché il clima nello spogliatoio avellinese è assolutamente e semplicemente di festa. Dentro e fuori dal campo. Vedere per credere.