"Lo palazzetto percia", l'ironia pungente del BC Irpinia Sulla pagina facebook del club un video ironico sulle infiltrazioni dal tetto del DelMauro

L'ironia è sinonimo di intelligenza. Un'arma di ineguagliabile efficacia per porre l'accento anche su questioni spinose, se utilizzata nel modo giusto. Quello, ad esempio, scelto dai ragazzi del Basket Club Irpinia per rimarcare i disagi per le infiltrazioni dal tetto del PalaDelMauro, che hanno causato disagi e rinvii di match di campionato sia alla società del presidente Cardillo, che milita nel campionato di Serie C Gold, sia alla Scandone. “Lo palazzetto percia” (che tradotto dall'irpino equivale a un “Nel palazzetto ci sono perdite”, ndr) è il titolo di una canzone goliardica, accompagnata da tanto di musica natalizia, con cui si è sdrammatizzato ma allo stesso tempo tenuta alta l'attenzione sulla manutenzione della struttura. “Dopo un'estate cestisticamente tribolata per la nostra provincia, costellata da innumerevoli problemi logistici, il Basket Club Irpinia intende ringraziare l'amministrazione comunale di Avellino per l'impegno profuso e la vicinanza alle società sportive. Sdrammatizzare ci sembra il miglior modo per ripartire tutti insieme...” si legge nelle prime righe del post che precede il video con tanto di tragicomiche bacinelle piazzate a centrocampo come accaduto in occasione dei match non disputati di cui sopra. Infine, una serie di hashtag esilaranti e provocatori per fungere da estrema sintesi dell'iniziativa, tra cui #HaimicaunaGuaina #GuainaAmica. Non resta, allora che vedere il video tratto dalla pagina facebook del Basket Club Irpinia (clicca qui) per riderci su augurandosi che alle squadre che giocano al DelMauro non resti più quale unica alternativa al piangere, come recita il proverbio.