Piove nel Del Mauro, Scandone - Corato rinviata: è ufficiale Stracci e bacinelle sul parquet, la terna arbitrale ha decretato l'impraticabilità del campo

È stato ufficialmente rinviato il match tra Scandone e Corato, valido per la settima giornata del girone D di Serie B. A determinare la decisione della terna arbitrale, le infiltrazioni dal soffitto del PalaDelMauro in seguito alle abbondanti precipitazioni che si stanno abbattendo da ore sull'Irpinia e sul capoluogo irpino. Parquet impraticabile per l'ovvio rischio di pericolosi scivoloni che avrebbero messo a rischio l'incolumità fisica dei cestisti. Stracci e bacinelle erano comparse sul rettangolo di gioco per cercare di fronteggiare la situazione. Non è, ovviamente, bastato. I tifosi stanno abbandonando il palazzetto dello sport mentre il sindaco Festa, che era sugli spalti, ha lasciato la struttura per partecipare a un vertice presso il comando di Polizia Municipale per decidere le soluzioni da adottare per fronteggiare l'emergenza maltempo.