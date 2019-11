Scandone - Corato, incredibile ma vero: piove sul parquet Infiltrazioni dal soffitto, scena grottesca: bacinelle in campo al Del Mauro, vicino il rinvio

Volendo sdrammatizzare, si può dire che piove sul bagnato in casa Scandone. In realtà è piuttosto stucchevole e grottesca la situazione che si sta verificando in questi minuti al PalaDalMauro dove si va verso il rinvio del match tra i biancoverdi e i pugliesi del Corato, valido per la settima giornata del girone D di Serie B. La palla a due del match, in programma alle 18, non è stata alzata. Sul parquet sono comparse due bacinelle per raccogliere l'acqua che sta cadendo, incredibilmente, dal soffitto. La fotografia, impietosa, di una deriva della pallacanestro del capoluogo irpino, non solo per i risultati del club, sprofondato suo malgrado dalla Serie A alla terza Serie nazionale.