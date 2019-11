Al PalaDelMauro piove ancora, rinviata BC Irpinia - Venafro Basket, salta anche il match casalingo della squadra partecipante al torneo di Serie C Gold

Al Palazzetto dello Sport "Giacomo Del Mauro" di Avellino piove ancora. La gara tra il Basket Club Irpinia e il Basket Venafro, in programma alle 18 e valida per la sesta giornata della Serie C Gold Campania, è stata rinviata a data da destinarsi per le infiltrazioni al tetto dell'impianto sportivo che comportano acqua piovana sul parquet e il rischio per l'incolumità degli atleti. Salta l'esordio, sulla panchina del BC Irpinia, per coach Alessandro Marzullo, chiamato dalla società del presidente Carmine Cardillo dopo l'esonero del tecnico, Luca Iannaccone, dopo due vittorie e tre sconfitte in campionato. Non è bastato l'intervento alla controsoffittatura del PalaDelMauro, iniziato lo scorso 7 novembre, dopo il rinvio della gara tra la Scandone Avellino e il Basket Corato per il torneo di Serie B. Ecco, nella foto, il parquet del PalaDelMauro in questi minuti. Problemi che si confermano alla struttura di contrada Zoccolari che dovrà ospitare due match ravvicinati della Scandone: domenica contro la Virtus Cassino e mercoledì 27 il recupero contro Corato.