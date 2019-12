La Sandro Abate Avellino a casa, almeno per un giorno Alle 18 allenamento presso la Tensostruttura Coni alla vigilia della sfida contro Lido di Ostia

La Sandro Abate Avellino torna, per un giorno, in città e abbraccia i suoi tifosi. Questo pomeriggio, in vista della gara di domani al PalaCercola contro Lido di Ostia, valida per l'ultima giornata di andata del campionato di Serie A di calcio a 5, la squadra sosterrà la seduta di rifinitura presso la Tensostruttura Coni, in via Tagliamento, a partire dalle 18.

L'allenamento sarà aperto ai tifosi, agli appassionati e ai semplici curiosi. Sarà l'occasione per caricare il quintetto di mister Batista, terzo in classifica, in vista dell'ultimo appuntamento di un 2019 indimenticabile e rinnovarsi gli auguri per il Santo Natale appena trascorso, in attesa dell'aperitivo organizzato per sabato, alle 19,30. Un cordiale brindisi di fine anno.

Tornando al match in programma domani, con calcio d'inizio alle 20,45, al PalaCercola, la Sandro Abate Avellino ha informato attraverso una nota ufficiale che l’ingresso al Palasport è vincolato all’acquisto del titolo di accesso il cui costo è fissato in 3 euro. Accesso gratuito per gli Under 18 accompagnati da un genitore. I biglietti potranno essere acquistati presso i botteghini del PalaCercola nel giorno della sfida, a partire dalle19 e fino all’inizio del match.