Volley, Atripalda: continuità nell'attesa del Casarano Il club sabatino: "Ora è ufficiale: Mister Racaniello quest’anno ha mangiato il panettone"

La vittoria nel derby irpino contro la Nuova Olimpica, con il risultato di 3-1, ha garantito una sosta del campionato con il sorriso per l'Atripalda, per gli uomini di mister Francesco Racaniello. "Ora è ufficiale, il mister quest'anno ha mangiato il panettone": così l'Atripalda Volleyball ha giocato su quanto spesso viene evocato nei rischi di esonero. Nulla di tutto questo, ma semplicemente - con un'espressione che ha trasmesso tutto il momento positivo - la volontà di sottolineare il rapporto con il direttore sporitvo del club, Clemente Pesa e con tutta la società sabatina. C'è tempo per preparare il ritorno in campo. Atripalda affronterà tra le mura amiche la Leo Shoes Casarano, terza forza del campionato, a quota 21, a -2 dalla vetta e a +8 sul sestetto di Racaniello, che in caso di vittoria può riavvicinarsi alla quinta piazza. Sembra profilarsi l'occasione del cambio di passo per Atripalda, in ritardo dalle posizioni utili in chiave promozione, ma anche in pieno controllo delle operazioni.