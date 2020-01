Sandro Abate, testa alla Cybertel Aniene Venerdì, alle 18, al PalaCercola, la prima giornata del girone di ritorno della Serie A di futsal

Per la Sandro Abate Avellino è il momento di rituffarsi nel campionato. Scatta il conto alla rovescia per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A: venerdì, alle 18, al PalaCercola, i verdeazzurri sfideranno la Cybertel Aniene, battuta in rimonta, all'andata, con il finale di 3-2. Terzo al “giro di boa”, il quintetto di mister Batista andrà a caccia del nono risultato utile consecutivo mentre la delegazione della società, capitanata dal consulente di mercato Roberto Dalia, è al lavoro in Sud America per individuare un paio di rinforzi. Se il mercato in Italia è chiuso, va ricordato che il termine per tesserare svincolato o calciatori extracomunitari scade il prossimo 30 gennaio. Il club del capoluogo irpino non vuole lasciare nulla al caso per continuare a primeggiare e competere ad alti livelli. Intanto, continua la pioggia di adesioni per la petizione online, lanciata attraverso il sito specializzato change.org, finalizzata a vedere Abate e compagni giocare in città: se non al PalaDelMauro, quantomeno in un PalaConi adeguato per ospitare la massima Serie, almeno per i playoff scudetto. Un obiettivo che sembra ampiamente alla portata della matricola terribile irpina.