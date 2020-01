Sandro Abate a Latina in attesa del transfer di Luizinho Domani (ore 20) la sfida contro la Lynx: fuori Dian Luka, squalificato, rientra capitan Abate

Doppia seduta di allenamento con rifinitura pomeridiana per la Sandro Abate Avellino, che domani mattina partirà in pullman alla volta di Latina dove alle 20 sfiderà i padroni di casa della Lynx nella gara valida per la terza giornata di ritorno del campionato di Serie A di calcio a 5. Reduci dalla sconfitta per 6-4 al PalaDirceu, contro la Feldi Eboli, i verdeazzurri dovranno ancora fare a meno, salvo novità dell'ultim'ora, del neo-acquisto Luizinho. Il brasiliano, regolarmente aggregato al gruppo, resta in attesa del transfer che arriverà in seguito al disbrigo delle complesse pratiche burocratiche necessarie per perfezionare il suo trasferimento dal Kazakistan all'Italia. Non sarà della partita Dian Luka, appiedato per un turno dal giudice sportivo: il laterale rientrerà in occasione della gara casalinga di sabato prossimo, alle 18, al PalaCercola, contro il Catania. Torna, invece, a disposizione capitan Massimo Abate, che ha scontato il turno di stop in seguito all'espulsione dalla panchina contro la Cybertel Aniene.

Foto: pagina facebook Asd Sanro Abate Five Soccer