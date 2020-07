Tiro a Volo: Stanco vittoriosa al Gran Premio Fossa Olimpica Tra gli uomini successo per Alberto Brambati

Si torna a tirare sul serio, soprattutto sono tornate le gare. Nel week end è andato in scena il Gran Premio di Fossa Olimpica 2020 che si è concluso con la vittoria di Alberto Brambati tra gli Eccellenza e di Silvana Stanco, ragazza d'origine campana precisamente di Sturno in provincia di Avellino, tra le Ladies. La competizione, valevole per l’accesso alla Finale del Campionato Italiano della massima categoria, ha portato sulle pedane del Tav Giorgio Rosatti di Ponso (PD) 162 specialisti, due in più rispetto alla stessa gara dello scorso anno.Tra i tiratori di Eccellenza l’oro se lo è messo al collo Alberto Brambati, bergamasco di Romano di Lombardia classe 1966, che dopo la promozione nella massima categoria ottenuta lo scorso anno vincendo il Campionato Italiano di Prima, si è arrampicato sulla vetta del podio battendo in finale l’azzurro Mauro De Filippis, costringendolo all’argento.

Il poliziotto tarantino era entrato in finale con lo score di 123/125 ed il dorsale numero due alle spalle del compagno di squadra Diego Valeri di Artena (RM), migliore delle qualificazioni con 123/125 +1, mentre Brambati aveva strappato il sesto biglietto per la serie decisiva con un spareggio a sei per tre posti grazie allo score di 121/125 +1 +0. Nella corsa alle medaglie il primo a dare forfait è stato il carabiniere viterbese Valerio Grazini, sesto con 121/125 (+1 +2) – 21/25, mentre il secondo a abbandonare è stato il poliziotto brindisino di San Pancrazio Emanuele Buccolieri, quinto con 121/125 (+1 +3) – 25/30.

Quarto il quattro volte Campione del Mondo e quattro volte medagliato olimpico Giovanni Pellielo. Il portacolori della Polizia Penitenziaria si è fermato ai piedi del podio con 122/125 – 29/35. Medaglia di bronzo per Valeri con 32/40, mentre Brambati e De Filippis hanno proseguito il duello diretto fino al totale di 50 lanci e hanno chiuso, rispettivamente, primo con 45 e secondo con 43.

Passando al comparto Femminile, la migliore sulle pedane padovane è stata la finanziera Silvana Stanco d’oro sul podio davanti alla Campionessa Olimpica di Londra 2012 Jessica Rossi. Le due, tante volte compagne di squadra in maglia azzurra, non si sono risparmiate e hanno duellato con la stessa tenacia con la quale, abitualmente, affrontano le avversarie internazionali.

Dopo essere entrata in finale con lo score di 119/125, migliore punteggio delle qualificazioni, la poliziotta di Crevalcore ha lasciato scappare troppi piattelli integri, mentre la Stanco, quinta in qualificazione con 115/125, è riuscita a mantenere la concentrazione più alta e con il parziale di 41/50 a 36/50 si è messa al collo l’oro lasciando all’amica l’argento e la piazza d’onore. Terza sul podio Erica Sessa (Fiamme Oro) di Cava de’ Tirreni (SA), con 116/125 in qualifica e 30 in finale. Complimenti doverosi anche ad Alberto Facci di Marano Vicentino (VI); migliore tra gli Junior con 115/125 (+1) – 43/50, seguito sul podio da Riccardo Mirabile (Carabinieri) di Rufina (RM), d’argento con 120 (+2) – 41/50, e da Lorenzo Soldati (Fiamme Oro) di Sasso Marconi (BO), di bronzo con 120 (+1) – 32/40. Infine, tra le Junior Ladies l’oro se lo è assicurato Gaia Ragazzini (Carabinieri) di Lavezzola (RA) con 109/125 - 41/50, l’argento è andato a Laura Zeni di Mazzano (BS) con 110 – 40/50 ed il bronzo a Sofia Littamè (Fiamme Oro) di Baone (PD), di casa su queste pedane, con 110 (+1) – 27/40.