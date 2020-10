Serie D, SLZ Solofra e ACSI Basket 90: ecco il calendario Derby irpino all'ottava giornata, il 19 dicembre e il 6 marzo

Manca un mese all'inizio del campionato di Serie D regionale e la FIP Campania ha diramato il calendario relativo ai due gironi. Nel raggruppamento A ci sono due squadre irpine, la SLZ Solofra e l'ACSI Basket 90. Per sabato 7 novembre, alle 18.30, alla Palestra Comuanle dello Stadio Partenio, è fissato l'esordio della squadra avellinese che ospiterà lo Step Back Caiazzo. In contemporanea, i conciari affronteranno l'Ensi Basket Caserta al Centro Polivalente di via Santa Lucia. Il derby irpino è in programma all'ottava giornata (andata il 19 dicembre alle 18.30, ritorno il 6 marzo alle 18.30).

Basket - Serie D Regionale

SLZ Basket Solofra

1) SLZ Solofra - Ensi Basket Caserta

2) Basket Succivo - SLZ Solofra

3) SLZ Solofra - Pall. Antoniana

4) Basket Casapulla - SLZ Solofra

5) SLZ Solofra - University Basket Potenza

6) Pol. Virtus Piscinola - SLZ Solofra

7) Centro Ester - SLZ Solofra

8) SLZ Solofra - ACSI Basket

9) Cava dei Tirreni BkBall - SLZ Solofra

10) SLZ Solofra - Step Back Caiazzo

11) Riposo

ACSI Basket 90

1) ACSI Basket - Step Back Caiazzo

2) Riposo

3) ACSI Basket - Ensi Basket Caserta

4) Basket Succivo - ACSI Basket

5) ACSI Basket - Pall. Antoniana

6) Basket Casapulla - ACSI Basket

7) ACSI Basket - University Basket Potenza

8) SLZ Solofra - ACSI Basket

9) ACSI Basket - Centro Ester

10) ACSI Basket - Pol. Virtus Piscinola

11) Cava dei Tirreni BkBall - ACSI Basket