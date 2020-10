Sandro Abate, è l'ora di giocare. Lopez: "Carichi e ambiziosi" Domani (ore 20,45), a Salsomaggiore, l'Opening Day. I verdeazzurri sfideranno l'Acqua&Sapone

Sta per scoccare l'ora dell'esordio in campionato per la Sandro Abate Avellino. Domani, alle 20,45, nell'opening Day a Salsomaggiore, i verdeazzurri irpini esordiranno nella stagione 2020/2021 del campionato di Serie A di calcio a 5. Dall'altra parte del campo l'Acqua&Sapone di Montesilvano (Pecara).

Questa mattina, al PalaDelMauro, parola al tecnico del quintetto di Avellino, l'argentino Fabián López: "Veniamo da una situazione difficile, come un pò tutte le squadre. Abbiamo rispettato tutti i protocolli, attenendoci alle regole. La forma, ovviamente, non è delle migliori, ma dobbiamo attenerci alle regole." - ha esordito López - "Domani c'è una partita importante, contro l'Acqua&Sapone. Sappiamo che sono una squadra che ambisce a vincere lo scudetto e, come noi, ha grandissime ambizioni. Mi aspetto una partita bella. In una virtuale griglia di partenza siamo dietro all'Acqua&Sapone e a Pesaro, ma sarà il campo a parlare, partita dopo partita. Le griglie sono importanti all'inizio, ma, spesso, possono essere cambiate. La squadra è compatta, sta bene, dobbiamo fare a meno di Villalva, squalificato, e di Nicolodi non al meglio. Siamo pronti per questa stagione. Il calore dei tifosi sarà molto importante. Ci ha fatto piacere lo striscione davanti al PalaDelMauro per caricare la squadra. Siamo felici di questo affetto nei nostri confronti. Vogliamo ripagarlo con grandi prestazioni sul campo."