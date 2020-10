Sandro Abate ancora ko, la Came Dosson ribalta tutto 5-2 Avanti all'intervallo, subisce nella ripresa: secondo ko e sabato sarà esordio al PalaDelMauro

Seconda sconfitta consecutiva per la Sandro Abate Avellino. Dopo l'amarezza per la debacle nell'opening day di Salsomaggiore Terme (6-2 contro l'AcquaeSapone Città Sant'Angelo), la squadra irpina va ko al PalaDosson: la Came supera il quintetto di Fabian Lopez con il risultato di 5-2. Tante le emozioni in terra trevigiana con la Sandro Abate subito sotto al 4' con Arlan Pablo Vieira, ma capace di impattare all'11' con André Fantecele e di firmare il vantaggio a pochi secondi dal termine della prima frazione con Cristian Testa (1-2). Nel secondo tempo emergono le difficoltà del gruppo avellinese, limitato per risorse in questa fase: pari al 4' della ripresa firmato da "Japa" Vieira e dopo 7 minuti arriva il controsorpasso ad opera di Juan Fran. Nel finale di gara la Came Dosson blinda la vittoria con la tripletta di Vieira e il gol di Pablo Belsito: 5-2 finale per i veneti, seconda sconfitta in due uscite per la Sandro Abate. Sabato, con calcio d'inizio alle 18, sarà esordio al PalaDelMauro, per i ragazzi di Lopez, che affronteranno la Saviatesta Mantova.

Il tabellino.

Came Dosson - Sandro Abate Avellino 5-2 (1-2 pt)

Came Dosson: Pietrangelo, Belsito, Bertoni, Grippi, Vieira, Ronzani, Ditano, Azzoni, Dener, Ugherani, Giuliato, Juan Fran, Schiochet, Espindola. All. Rocha.

Sandro Abate Avellino: Pérez, Bagatini, Fantecele, Dalcin, Testa, Marchesano, Ercolessi, Amirante, Abate, Kakà, Iandolo. All. Lopéz.

Marcatori: 3'51'' pt Japa Vieira (C), 10'57'' Fantecele (S), 14'25'' Testa (S), 3'45'' st Japa Vieira (C), 10'04'' Juan Fran (C), 17'34'' Japa Vieira (C), 19'13''Belsito (C).

Ammoniti: Dener (C).

Arbitri: Galante (Ancona), Iannuzzi (Roma 1) Crono: Pozzobon (Treviso).

Foto: ufficio stampa ASD Sandro Abate Five Soccer