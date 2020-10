Sandro Abate, Fantecele: "Pronti allo step di crescita" Alla vigilia del match contro la Saviatesta Mantova conferenza stampa del laterale brasiliano

Domani, alle 16, sarà esordio al PalaDelMauro per la Sandro Abate Avellino, che ospita la Saviatesta Mantova. Debutto casalingo sul nuovo parquet dell'impianto di contrada Zoccolari nella gara valida per la terza giornata del campionato di Serie A di calcio a 5, presentata alla vigilia da André Fantecele: "Nel secondo tempo cala la nostra forma fisica e non riusciamo a tenere come facciamo nella prima parte di gara. - ha spiegato il laterale brasiliano - Passo dopo passo arriveremo alla miglior condizione. Ci sono state le difficoltà in avvio di stagione per il covid. Non deve essere una scusa, ma è la realtà, ovvero che i ragazzi sono arrivati e hanno dovuto fare la quarantena e tutto è avvenuto con ritardo. Non so le altre squadre come hanno fatto, però la nostra realtà è questa. Rispetto al passato la squadra è molto diversa e abbiamo bisogno di capire i movimenti di tutti, la qualità dei singoli da inserire nel gioco di tutti. Stiamo recuperando Douglas, Crema e abbiamo perso contro due squadre molto preparate, che lotteranno per il vertice. Guai puntare sugli alibi e mai ci saranno per le sconfitte. Cerchiamo di dare il massimo e nella prossima gara avremo più rabbia e vogliamo dare il massimo".